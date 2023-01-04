Подготовка к отправке американских ЗРК Patriot в Украину уже началась, – Кулеба

Украина может уже в скором времени получить мощные системы ПВО Patriot. В США уже началась подготовка к передаче американских зенитно-ракетных комплексов по Украине.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, вопрос оружия для Украины остается ключевым.

Важно Путин может использовать иранские дроны, чтобы уничтожить предоставленную Украине систему Patriot, – Forbes

Министр констатировал, что 2022 год удалось завершить революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки,

– сказал министр.

По его словам, также украинские власти работают над получением и другого западного вооружения. В первую очередь речь идет о танках и другой бронетехнике.

Длинный путь предоставления Украине Patriot

Еще в декабре 2021 года до полномасштабной агрессии России CNN со ссылкой на собеседников сообщало, что Украина просила США о предоставлении комплексов Patriot.

Однако даже после массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру осенью 2022 года вопрос получения Patriot был дискуссионным.

Только 13 декабря в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине эти системы. Белый дом 21 декабря официально сообщил, что передаст Patriot Украине. Вооружение поступит в новый пакет военной помощи.

Украинские военные будут обучать руководить зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах. Там добавили, что обучение начнется вскоре.



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