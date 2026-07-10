Украина пользуется поддержкой в лагере Путина в вопросе мира, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже предложила пути достижения мира и пользуется поддержкой не только со стороны международных партнеров. По его словам, необходимость прекращения войны осознают даже в ближайшем окружении Владимира Путина.

Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении.

Что сказал Зеленский о поддержке мира в Украине в лагере Путина?

По словам главы государства, Украина уже предложила конкретные шаги по приближению мира, и все больше людей понимают, что другого пути нет.

Мы дали предложения, как приблизить мир, имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина – относительно мира. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы. Это впечатление будет в России увеличиваться,

– заявил Зеленский.

резидент также отметил, что украинские Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по военным целям в России и на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, эти удары, в частности, способствуют углублению бензинового кризиса в России и ответ на нежелание Кремля прекратить войну.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас существует "окно возможностей" для завершения войны на условиях справедливого мира. По его словам, Украина усилила свои позиции на поле боя и в воздухе, а Россия постепенно теряет свои военные преимущества. Зеленский добавил, что международные партнеры видят укрепление позиций Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель удалось добиться значительного прогресса в вопросе завершения войны России против Украины. По его словам, мирное соглашение уже давно находится в работе, а обе стороны якобы понимают его основные положения. Также Трамп высоко оценил действия украинских военных, назвал войну "грязной" и высказал мнение, что и Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят ее завершения.

К слову, по данным Financial Times, Россия не планирует вести содержательные переговоры по завершению войны, по меньшей мере, до февраля 2027 года. В Кремле и дальше рассчитывают достичь своих целей военным путем и не демонстрируют готовности к уступкам, в то же время ожидая, что США убедит Украину согласиться на значительные компромиссы.