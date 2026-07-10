Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про підтримку миру в Україні у таборі Путіна?

За словами глави держави, Україна вже запропонувала конкретні кроки для наближення миру, і дедалі більше людей розуміють, що іншого шляху немає.

Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись,

– заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що українські Сили оборони продовжують завдавати далекобійних ударів по військових цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, ці удари, зокрема, сприяють поглибленню бензинової кризи в Росії та є відповіддю на небажання Кремля припинити війну.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що зараз існує "вікно можливостей" для завершення війни на умовах справедливого миру. За його словами, Україна посилила свої позиції на полі бою та в повітрі, а Росія поступово втрачає свої військові переваги. Зеленський додав, що міжнародні партнери бачать зміцнення позицій України.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що за останні кілька тижнів вдалося досягти значного прогресу в питанні завершення війни Росії проти України. За його словами, мирна угода вже давно перебуває в роботі, а обидві сторони нібито розуміють її основні положення. Також Трамп високо оцінив дії українських військових, назвав війну "брудною" та висловив думку, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін хочуть її завершення.