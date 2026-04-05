Это раздражает Трампа, полковник Британии сказал, какой козырь сейчас в руках Зеленского

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке повлияла на многие глобальные процессы в мире, в частности на войну в Украине. Последствия противостояния США вместе с Израилем и Ирана принесли как негативный, так и положительный опыт Украине.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм, подчеркнув, что Украина сумела использовать возможность, которая ей открылась, для того чтобы реализовать свой потенциал. Киев сделал это несмотря на недовольство Дональда Трампа.

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на отношение Трампа к Украине?

Ингрэм отметил, что президент США из-за конфликта на Ближнем Востоке забыл об Украине, она ему неинтересна, и любое решение, которое ему придется принимать по ней, его будет раздражать.

Он, похоже, к сожалению, больше на стороне Путина, чем Зеленского, и поэтому, если Трамп разозлится, то, вероятно, примет решение в пользу того, что предлагает команда Кремля,

– предположил Ингрэм.

В то же время Трамп вполне доволен тем, что американские оборонные технологии продаются Европе, а затем передаются Украине. Также его устраивает, что американская разведывательная информация передается Киеву.

Обратите внимание! Владимир Зеленский ответил относительно дальнейших поставок Украине ракет для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты неба. По его словам, это зависит не только от стран Ближнего Востока. Также на этот процесс влияют США. Они должны предоставить разрешение даже на перепродажу или на то, что Украине предоставят эти средства.

"Однако маловероятно, что увеличится поставки Украине ракет к системам Patriot. А возможно, что оно вообще будет прекращено. Это означает, что потребуется что-то, что очень быстро их заменит. И это повлияет на Украину", – объяснил британский полковник в отставке.

Как Зеленский сумел показать пользу Украины для многих стран?

Он напомнил, что Трамп в Овальном кабинете сказал Зеленскому, что у него нет карт. Однако после того, что произошло на Ближнем Востоке, а также учитывая опыт Украины в противодействии угрозе "Шахедов", у президента Украины не просто есть карты, а он достал целый фул хаус и выложил его на стол.

"Это раздражает Дональда Трампа, потому что американцы запросили украинскую помощь в борьбе с угрозой дронов и в защите своих союзников на Ближнем Востоке. И президент Зеленский отреагировал очень быстро, направив команды специалистов для консультаций, а также продемонстрировав работу украинских БПЛА для борьбы с дронами. Это позволяет не использовать ракету стоимостью 1 миллион долларов для уничтожения дрона за 30 тысяч долларов. И, хотя США сперва сами просили об этом, Трамп, почувствовав унижение, потом резко заявил, что это им больше не нужно. Но тайное уже стало явным", – подчеркнул Филипп Ингрэм.

Кроме того, многие страны Ближнего Востока и их компании увидели опыт, который приносит Украина, а также ее технологические достижения и компетенцию. Это означает, по его мнению, что с украинскими компаниями будет заключено огромное количество оборонных контрактов, а от стран Ближнего Востока пойдет и значительная политическая поддержка. Они теперь понимают, что Украина занимает действительно полезную позицию с точки зрения международной военной перспективы. А также она, вероятно, имеет самую опытную военно-промышленную базу в мире.

Это хороший политический капитал для Владимира Зеленского и для Украины. И это поможет потом вернуть поддержку не только с Ближнего Востока, но и усилить помощь Европы и других партнеров. Поэтому конфликт США с Ираном в чем-то имеет негативные последствия, в чем-то – положительные для Украины,

– считает полковник в отставке.

Однако один из минусов этого конфликта, по словам Ингрэма, заключается в том, что он отвлекает мировое внимание от войны в Украине.

Что будет с помощью Украине со стороны США?