Украина пообещала США наказывать жестче за насилие против ЛГБТ и ксенофобию

США пообещали поддержку Украине в укреплении уважения к правам человека, гражданских и основных свобод. В частности, говорится о борьбе с расизмом, антисемитизмом, ксенофобией и дискриминацией ЛГБТ.

Соответствующее совместное заявление Украины и США обнародовали после встречи президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

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Украина усилит ответственность за насилие

Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство,

– говорится в документе.

Вашингтон и Киев намерены привлекать Россию к ответственности за системные нарушения. В частности, говорится о ситуации на оккупированных территориях. Также Украина и США будут требовать освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

Президент Зеленский передал администрации Джо Байдена список из 450 украинцев , которых незаконно заключила Россия.

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Встреча президентов длилась более 2 часов

Отметим, что встреча Зеленского и Байдена продолжалась около 2,5 часов. Перед разговором тет-а-тет президенты выступили с короткими заявлениями. В частности, Джо Байден заверил, что поддерживает Украину на пути в НАТО, а также отметил, что не против еще раз наведаться в нашу страну.