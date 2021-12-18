Украина попросила у США новое вооружение для защиты от России: СМИ рассказали детали

Соединенные Штаты могут предоставить Украине новое вооружение для защиты от России. Среди оружия, которое, вероятно, может получить наша страна, будет система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в администрации Джо Байдена.

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По данным журналистов, Белый дом пока только думает о поставках нового вооружения. Ведь за последних 2 месяца Украина уже получила:

противотанковые ракеты Javelin,

командные пусковые установки,

патрульные катера класса Island,

аптечки первой помощи,

защищенные радиостанции,

электронику,

медицинское оборудование,

другие боеприпасы.

По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot,

– пишет издание.

Заметим, что в проекте бюджета США на 2022 год заложена финансовая поддержка Украины на 756 миллионов долларов. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что администрация работает над новым пакетом военной помощи Украине.

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – заявил Салливан.

Он добавил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

Что этому предшествовало

Еще в конце октября американская пресса заявила, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии в украинской разведке сообщили, что нападение может произойти в январе – феврале 2022 года. Министр обороны Алексей Резников заявил, что вокруг границ Украины сконцентрировано более 93 тысяч человек российских военных.

Президент Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв может достигнуть миллионов. В этот же день сенаторы США выступили за предоставление Украине оружия для сдерживания российской агрессии и хотят признать Россию государством-спонсором терроризма.

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