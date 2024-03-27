В ISW очертили последствия поражения Украиной 4 российских кораблей

Накануне стало известно, что Украина поразила сразу четыре российских корабля. В Институте по изучению войны проанализировали последствия успешной работы Сил обороны.

Как отмечают в отчете Института по изучению войны, украинские официальные лица 26 марта заявили, что в ночь с 23 на 24 марта Силы обороны успешно нанесли удар по украинскому кораблю "Константин Ольшанский", захваченному Россией в 2014 году.

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Украина продолжает бить по судам врага

Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, отмечал, что украинские силы нанесли удар ракетой "Нептун" по украинскому десантному кораблю класса "Ропуха", захваченному россиянами во время аннексии Крыма в 2014 году. Он добавил, что оккупанты разбирали "Константина Ольшанского" в порту Севастополя, чтобы использовать судно на запчасти. Правда, в 2024 году решили заняться его восстановлением, когда поняли, что Черноморскому флоту не хватает больших десантных кораблей.

В отчете также отмечают, что украинские военные ранее заявляли, что в ночь на 24 марта успешно нанесли удары по десантным кораблям класса "Ямал" и "Азов" класса "Ропуха", а также разведывательному кораблю класса "Иван Хурс", центру связи Черноморского флота России и нескольким неопределенным объектам инфраструктуры флота в Севастополе.

Обозреватели обращают внимание на спутниковые снимки от 23 и 24 марта. На них можно увидеть повреждения задней части судна "Иван Хурс", пришвартованного в оккупированном Севастополе.

В Институте отмечают, что продолжают оценивать, что украинские удары по судам и инфраструктуре Черноморского флота, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать силы России от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря. И это усложнит способность Черноморского флота максимизировать свои боевые возможности.

В ВМС намекнули на следующие цели

Как отметил Дмитрий Плетенчук, часть российских судов, предназначенных для ведения боевых действий в море или для обстрела побережья из своих корабельных установок, пока не задействованы. Более того, в течение более двух недель эти суда вообще не выходят в море.

Главной составляющей Черноморского флота в смысле возможностей наносить огневое поражение по территории Украины остаются носители крылатых ракет. Фактически их десяток находится в составе Черноморского флота России. Соответственно эти корабли сейчас единственные, которые могут представлять определенную угрозу для нас,

– отметил представитель Военно-морских сил ВСУ.

В то же время он отметил, что украинские силы имеют желание и мотивацию для ликвидации Черноморского флота России. Впрочем, чтобы воплотить это в жизнь, необходимы время и оружие.