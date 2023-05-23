Украина после победы в войне станет членом Евросоюза – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что видит Украину полноправным членом ЕС. По его словам, это произойдет сразу после завершения войны.

Кроме этого, он отметил, что России никогда не удастся победить нашу страну. Шольц также подчеркнул, что руководящая партия Германии должна полностью встать на сторону украинцев.

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Шольц высказался по поводу членства Украины в Евросоюзе

Глава немецкого правительства отметил, что война против Украины стала "горькой страницей в истории европейского континента". Несмотря на это, он верит, что военное столкновение обязательно закончится победой нашей страны и ее окончательным присоединением к ЕС.

Война завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз как полноправный член,

– подчеркнул Шольц.

В конце концов, он призвал членов "Социал-демократической партии Германии" помогать Украине политически и военно, а также поддержать принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение в Европе.