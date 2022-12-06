Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он уверен, что российско-украинская война должна научить весь цивилизованный мир не допускать кровопролитных войн, "иначе будет плохо".

Важно Лимит маневров исчерпан: удалось ли Путину окончательно дожать Лукашенко

Военный ВСУ считает, что Украина должна работать над тем, чтобы другие порабощенные народы России тоже имели право на самовыражение, а в будущем, чтобы они стали независимыми государствами.

Киев будет иметь дело с частями России

По мнению Костенко, именно с такими странами, созданными после распада России, Украина может в дальнейшем сотрудничать.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады уверен, что когда Россия проиграет в войне, внутри нее начнутся национальные движения, а народы России захотят стать независимыми.

Думаю, эти процессы однозначно будут и Украина их должна поддержать,

– сказал Костенко.

В то же время, военный считает, что Беларусь должна нести полную ответственность за преступления в войне на уровне с Москвой.

Минск должен отвечать за войну

В частности, Минск должен быть во всех санкционных списках, а рядом с Путиным должен сидеть Лукашенко и все белорусские чиновники, которые имели возможность влиять на решения, но не делали этого.

Беларусь – враг, что бы мы ни говорили. Это враг, который красивыми словами и оправданиями пытается скрыть, что они предоставили свою территорию для вторжения и убийства наших соотечественников.

– сказал Костенко.

Он убежден, что Беларусь ничем не отличается от россиян, ведь не участвуя в войне физически, они предоставляют право делать это с их территории россиянам.

Это как пришел сосед, взял оружие и говорит: ты здесь постой, я а из твоего двора кого-нибудь убью или по кому-то постреляю,

– считает Костенко.

Роман Костенко о сосуществовании с Россией после войны: смотрите видео

Удастся ли Путину "дожать" Лукашенко: последние новости