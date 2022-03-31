Украина постепенно зачищает и освобождает определенные территории, – советник главы МВД
На ряде направлений Украины остается тяжелая ситуация. Прежде всего речь идет о Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Изюме.
Враг хочет там закрепляться и двигаться в сторону украинской группировки. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.
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В ряде городов работают саперы и полицейские
По его словам, на Киевщине фиксируют определенный отход российских войск, хотя и нельзя сказать, что они массово оставляют свои позиции.
Постепенно мы зачищаем определенные территории. Мы заходим в определенные населенные пункты, освобождаем их, оказываем людям помощь,
– подчеркнул Денисенко.
Он отметил, что работают саперы, ведь очень много мин, а также полицейские, которые фиксируют нарушения.
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