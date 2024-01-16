Из-за призывов "не эскалировать" Украина потеряла время и жизни опытных воинов, – Зеленский
Украина потеряла возможности на войне из-за опасений союзников и призывов "не эскалировать" до полномасштабного российского вторжения и после его начала.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, не эскалировать партнеры призывали, в частности, на просьбы Украины ввести санкции против России, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение.
Смотрите также Друзья Путина в КНДР и Иране используют его безумие, – Зеленский
После 24 февраля ничего так не мешало нашим коалициям, как этот концепт. Каждое "не эскалируйте", адресованное нам, звучало для Путина как "ты победишь",
– заявил Зеленский.
Такой же ответ, добавил президент, звучал на просьбы Украины предоставить новые типы вооружений, хотя после получения этих средств опасения партнеров не оправдались, и на призыв заблокировать транзит подсанкционных товаров в Калининград.
Зеленский добавил, что полная сила санкций могла бы вынудить российского диктатора пойти на уступки.
Глава государства напомнил, что когда российская ракета упала на территорию НАТО, ответ снова был – "не эскалируйте". В то же время он выразил уверенность, что "возмездие в этот момент могло бы многому научить Россию".
Из-за "не эскалируйте" время было потеряно, и жизни многих наших опытнейших воинов, которые боролись с 2014 года, были потеряны, некоторые возможности были упущены. Урок понятен,
– подытожил Зеленский.
Другие заявления Зеленского в Давосе
- Президент указал на проблемы в санкционной политике Запада в отношении России. Он призвал партнеров в этом году принять сильное решение о направлении замороженных российских активов на защиту и восстановление Украины.
- Также Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент назвал переговоры "содержательными".