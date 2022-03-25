Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией

На фоне военных действий страны-агрессора и ее союзников Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Россию и Беларусь.

В ведомстве отметили, что, несмотря на ряд введенных ограничительных мер, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.

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Какие предложения выдвинуло Мининфраструктуры

Чтобы заблокировать поставки в Россию, украинское Министерство предложило:

полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией;

заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в Россию и Республику Беларусь.

Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессора товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

Напомним, ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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