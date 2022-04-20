Украина предлагает Европейскому Энергосообществу полностью запретить топливо из России

Сегодня Украина воспользовалась возможностью Президентства в Европейском Энергетическом Сообществе, которое получило на весь 2022 год. Сегодня, в рамках заседания, наши представители внесли предложение о полном запрете использования российского топлива.

Речь идет о запрете покупки, импорта, передачи и транспортировки энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в России. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей.

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Предложение о запрете российского топлива

Ермак отметил, что предложение включает запрет на:

нефть и нефтепродукты,

уголь и другие виды твердого топлива,

сжиженный природный газ.

Мы с командой в режиме 24/7 ищем механизмы экономического давления на Россию и находим их,

– добавил Ермак.

Что это значит

Сейчас Европейское Энергетическое Сообщество на основе предложения Украины должно принять решение, адресованное всем Сторонам.

Энергосообщество – это международная организация, в которую входят все члены Евросоюза и еще 9 стран.

"Украина ставит перед ЕС и такими странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России – всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине", – отметил Ермак.

Кстати, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что страна полностью откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года.

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