Украина предлагает провести внеочередное заседание ТКГ

Украина намерена обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе и предлагает 9 декабря провести внеочередное заседание ТКГ. Письмо с соответствующим сообщением уже направили координатору ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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Сегодня направлено письмо на имя координатора ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах обеспечения безусловной реализации мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе обсуждений его ключевых элементов,

– сказал он.

Андрей Костин добавил, что Украина также предложила провести 9 декабря внеочередное заседание ТКГ.

Усиление режима тишины: что известно

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине посол Микко Киннунен заявил, что во время заседания глав делегаций ТКГ состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года.

В то же время он подчеркнул, что участники рабочей группы по безопасности "не достигли единого понимания" и призвал стороны к дальнейшей конструктивной работе.

Отметил, что, несмотря на снижение количества нарушений режима тишины за последние две недели, ситуация в сфере безопасности продолжает вызывать беспокойство из-за активных боевых действий.