Украина предложила США создать зону свободной торговли, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена создать зону свободной торговли с США. По его словам, этот вопрос поднимали во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Глава МИД отметил, что украинская сторона уже давно обсуждает со Штатами, Великобританией и Канадой безвизовый режим. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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У нас есть и другая инициатива, которую мы предложили американцам – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику,

– сказал дипломат.

"И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", – добавил минист иностранных дел Украины.

В основном условия зоны свободной торговли распространяются на все товары, кроме продуктов сельского хозяйства.

Отношения Украины и США

Дмитрий Кулеба во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон уверял, что Украина является важным приоритетом внешней политики США.

Андрей Ермак информировал, что Штаты готовы к любым шагам, чтобы не допустить никаких эскалаций со стороны России в отношении нашего государства.

Американцы также заявили о безопасностной помощи Украине в размере 60 миллионов долларов, еще 45 миллионов предоставят как гумпомощь Донбассу.

. Зона свободной торговли – это соглашение, для участников которого отменяются таможенные пошлины и налоги.