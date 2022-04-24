Украина предоставила МАГАТЭ список оборудования для АЭС, необходимого во время войны

24 апреля 2022 , 10:21
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Источник:

МАГАТЭ

Украина предоставила Международному агентству по атомной энергии список оборудования. Оно нужно для безопасной работы ядерных объектов во время войны.

Многие государства-члены МАГАТЭ готовы оказать такую помощь. Список Украины включает в себя оборудование для различных ядерных объектов.

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Что нуждается в Украине

Потребности значительны. В список входят:

  • средства измерения радиационного фона,
  • защитные материалы,
  • помощь, связанная с IT-сферой,
  • системы поставки энергии,
  • дизельные генераторы.

В МАГАТЭ добавили, что имеют технический опыт, необходимый для поддержки Украины.

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Автор: Ольга Музика