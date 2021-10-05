Украина предпочитает усиление ПВО и планирует замену боевых самолетов, – Минобороны

Сейчас Украина предпочитает усиление противовоздушной обороны. Именно это является приоритетным направлением в ситуации, которая сложилась сейчас. В то же время в ближайшее время планируется замена ударных боевых самолетов.

Об этом заявил гендиректор директората политики в сфере обороны Минобороны Юрий Пунда во время Варшавского форума по безопасности.

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Пунда отметил, что украинская военная авиация устарела. Однако, по его словам, в конфликте с Россией сложно использовать боевые самолеты, поскольку враг обладает мощной ПВО.

В нашей ситуации – это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями ВВС. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО, чем ударных мощностей ВВС,

– сказал он.

По его словам, ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС. И именно поэтому наше руководство предоставляет больший приоритет ПВО.

В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время оборонное ведомство планирует замену устаревших боевых самолетов на новые. Этот вопрос обсуждают, но все зависит от бюджета.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что будут прилагать усилия для увеличения возможностей противовоздушной обороны Украины. Кроме того, будут помогать с модернизацией Военно-Морских сил и предоставят украинской стороне противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. По его словам, для этого ведутся переговоры не только с США, но и с другими государствами.