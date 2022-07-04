Сотни миллиардов долларов и конкретные идеи: Украина представила 10-летний план восстановления
Источник:План восстановления
Власти представили масштабный план восстановления Украины. Он рассчитан на десять лет. Размер финансирования будет достигать 750 миллиардов долларов.
Всего на десятилетие было разработано 850 проектов. Ежегодный прирост реального ВВП составит 7%.
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Украина станет магнитом для инвестиций
План называется "Сильная европейская страна – магнит для иностранных инвестиций". Он направлен на ускорение устойчивого экономического роста Украины. Инициатива базируется на 5 основных принципах:
- постепенное развитие;
- наращивание справедливого благосостояния;
- интеграция в ЕС;
- восстановление лучше, чем было;
- стимулирование частных инвестиций
Большинство проектов, 580, запланированных на 2023-2025 год, в течение 2026-2032 осуществят 270 инициатив. В конечном итоге Украина должна входить в топ-25 индекса экономической сложности стран и в топ-25 индекс человеческого капитала.
Ожидаемые результаты плана / Скриншот с сайта
Конкретные программы
Разработали конкретные программы для плана и рассчитали финансирование. Детали каждого проекта описаны на сайте восстановления.
- Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры – 150 – 250 миллиардов долларов.
- Расширение и интеграция логистики в ЕС – 120 – 160 миллиардов.
- Энергетическая независимость и зеленый курс – 130 миллиардов.
- Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 миллиардов.
- Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 миллиардов.
Кстати, подать свою идею касательно проекта может каждый желающий. Сделать это можно онлайн.
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