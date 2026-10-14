"Помиральную яму копать рано": военный рассказал, как Украина преодолевает ограничения США

Майор ВСУ Андрей Ткачук заявил, что Украина находит альтернативы, несмотря на давление и ограничения со стороны партнеров. Военный подчеркнул, что успешные удары по логистике России вынуждают врага искать контакты с США.

В ходе беседы в эфире 24 Канала политолог пояснил, что подобные вызовы, связанные с предоставлением разведданных или обеспечением связи, не являются новыми для нашего государства. По его словам, Украина уже проходила через подобные этапы в прошлые годы, каждый раз наращивая собственный потенциал.

Как Украина реагирует на политические колебания?

Военнослужащий отметил, что сейчас создается впечатление, будто партнеры хотят не просто вставить палки в колеса, а вообще их снять. Однако он убежден, что государство сможет преодолеть эти трудности.

Все эти скачки, все эти колебания, которые происходят, их нужно просто пережить и преодолеть, как мы это делали в прошлом году не раз. Мы нашли возможности альтернативных поставок вооружения, бюджетной финансовой поддержки, в том числе разведданных,

– говорит Андрей Ткачук.

Удары по российской логистике

Отдельное внимание гость эфира уделил высокой эффективности украинских атак по ключевым объектам противника. В частности, речь идет о распределительном центре в Самаре, который обеспечивает экспорт нефти через трубопровод "Дружба" и морские порты.

Именно такие действия Сил обороны заставляют Россию беспокоиться и искать выходы в сторону США. Комментируя политические колебания в Вашингтоне, эксперт добавил, что решения окружения Дональда Трампа часто обусловлены избирательными процессами и личной выгодой, но Украина продолжает взвешенно балансировать в этих отношениях.

Напомним, ранее мы писали, что США предупредили Украину о возможном введении санкций прекратить передачу разведданных. Это произойдет, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.