Під час розмови в ефірі 24 Каналу політолог пояснив, що подібні виклики з постачанням розвідданих чи зв'язку не є новими для нашої держави. За його словами, Україна вже проходила схожі етапи у минулі роки, щоразу нарощуючи власні спроможності.

Як Україна реагує на політичні гойдалки?

Військовослужбовець зазначив, що зараз складається враження, ніби партнери хочуть не просто вставити палки в колеса, а взагалі їх зняти. Проте він переконаний, що держава зможе прорватися через ці труднощі.

Оці всі скачки, оці всі гойдалки, які відбуваються, їх треба просто пережити і перейти, як ми це зробили минулого року не один раз. Ми знайшли можливості альтернативних постачань озброєння, бюджетної фінансової підтримки, розвідданих зокрема,

– каже Андрій Ткачук.

Удари по російській логістиці

Окрему увагу гість ефіру звернув на високу ефективність українських атак по ключових об'єктах ворога. Зокрема, йдеться про розподільчий центр у Самарі, який забезпечує експорт нафти через трубопровід "Дружба" та морські порти.

Саме такі дії Сил оборони змушують Росію хвилюватися та шукати виходи на американську сторону. Коментуючи політичні коливання у Вашингтоні, експерт додав, що рішення оточення Дональда Трампа часто зумовлені виборчими процесами та особистою вигодою, але Україна продовжує виважено балансувати у цих стосунках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США попередили Україну, що можуть припинити передавати розвіддані. Це станеться, якщо Київ продовжить удари по російських нафтопереробних заводах.