Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 23 июля. Также отдельное внимание государство уделяет применению дронов.

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Ракетная программа Украины

Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров,

– сказал Зеленский.

По его словам, Украина со временем должна стать максимально самостоятельной в вопросе обороны, поскольку такие государства "всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы".

Стоит указать, что 23 июля Владимир Зеленский провел Ставку. Особое внимание на ней уделили возможностям наносить удары за линию фронта, эффективности дронов и борьбе с беспилотниками. Также рассмотрели вопрос ракетной программы для уменьшения зависимости от поставок ракет партнерами.