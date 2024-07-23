Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 23 липня. Також окрему увагу держава приділяє застосуванню дронів.

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Ракетна програма України

Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоча це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачаннях від партнерів,

– сказав Зеленський.

За його словами, Україна з часом має стати максимально самостійною у питанні оборони, оскільки такі держави "завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси".

Варто вказати, що 23 липня Володимир Зеленський провів Ставку. Особливу увагу на ній приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту, ефективності дронів та боротьбі з безпілотниками. Також розглянули питання ракетної програми для зменшення залежності від постачання ракет партнерами.