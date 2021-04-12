Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец встретился с Послом Швеции Тобиасом Тибергом. Политики обсудили ухудшение ситуации на Востоке Украины и возле границы.

Детали разговора политиков

Чиновники проанализировали возможные пути сдерживания российской агрессии. Кроме того, Машовец поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Заместитель руководителя ОП привлек внимание к обострению ситуации на Востоке Украины и нарушению режима прекращения огня боевиками. Он также отметил важность скоординированных действий на международном уровне, чтобы не допустить эскалацию и привлечь Россию к ответственности.

Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации,

– отметил Машовец.

Он также рассказал о нежелании российской стороны выполнять договоренности по мирному урегулированию конфликта. Заместитель Андрея Ермака предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима тишины.

Что заявил посол Швеции

Тиберг обратил внимание на усилия, предпринимаемые Швецией для обеспечения прозрачности военных действий России в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа 2011 года.

Кроме того, он положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возврату в режим прекращения огня.

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Украина придерживается правил международного права и международного гуманитарного права,

– подчеркнул Тиберг.

Он отметил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на Востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Коротко об обострении на Донбассе

Военная разведка установила, что Россия готовится к эскалации и может попытаться продвинуться вглубь Украины.

В Кремле традиционно заявляют, что это, мол, Киев нарушает режим тишины, а свои войска они стягивают якобы для боевых учений.

В США заявили, что в случае российского наступления поддержат Украину.



Расположение российских войск у границы / Инфографика 24 канала