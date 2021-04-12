Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з Послом Швеції Тобіасом Тибергом. Політики обговорили погіршення ситуації на Сході України і біля кордону.

Деталі розмови політиків

Чиновники проаналізували можливі шляхи стримування російської агресії. Крім того, Машовець подякував за підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України.

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Заступник керівника ОП привернув увагу до загострення ситуації на Сході України й порушення режиму припинення вогню бойовиками. Він також наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні, аби не допустити ескалацію та притягнути Росію до відповідальності.

Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачимо, хто винний у дестабілізації ситуації,

– наголосив Машовець.

Він також розповів про небажання російської сторони виконувати домовленості щодо мирного врегулювання конфлікту. Заступник Андрія Єрмака запропонував спільно опрацювати дієвий механізм із забезпечення чіткої фіксації фактів порушення режиму тиші.

Що заявив посол Швеції

Тиберг звернув увагу на зусилля, яких вживає Швеція для забезпечення прозорості військових дій Росії відповідно до її зобов'язань у межах Віденського документа 2011 року.

Крім того, він позитивно оцінив зусилля української сторони з мирного врегулювання конфлікту та повернення до режиму припинення вогню.

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Україна дотримується правил міжнародного права і міжнародного гуманітарного права,

– підкреслив Тиберг.

Він зазначив, що Швеція й надалі звертатиме велику увагу на ситуацію на Сході України та поблизу її східних кордонів і підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Коротко про загострення на Донбасі

Воєнна розвідка встановила, що Росія готується до ескалації і може спробувати просунутися вглиб України.

У Кремлі традиційно заявляють, що це, мовляв, Київ порушує режим тиші, а свої війська вони стягують нібито для бойових навчань.

У США заявили, що у разі російського наступу підтримають Україну.



Розташування російських військ біля кордону / Інфографіка 24 каналу