Украина призвала Германию выделить хотя бы бронежилеты: в Берлине говорят о госпитале

Германия отказалась предоставить Украине оружие в случае агрессии России. В то же время посол Украины призвал Берлин отправить хотя бы бронежилеты.

Посол просит хоть о какой-то помощи

Андрей Мельник отметил, что Киев ждет хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для военных. Однако в Берлине не спешат присылать такую помощь.

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Бронежилеты и шлемы для войск территориальной обороны – для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от российского нашествия,

– подчеркнул посол Украины в Германии.

В то же время в Германии сказали, что предоставят Украине полевой госпиталь.

Что известно о полевом госпитале

Ранее в Эстонии заявили, что совместно с Германией предоставят Украине самый современный полевой госпиталь. Особенность госпиталя заключается в том, что его можно распаковать и упаковать всего лишь за час. Кроме того, эстонцы научат украинских военных медиков использовать такой госпиталь.

Что важно, Эстония, в отличие от Германии, выделит Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Что этому предшествовало

В Министерстве обороны Германии заявили, что пока не планируют выделять Украине оружие из-за возможной агрессии России. Это, мол, "будет неполезно".

Кроме того, командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах отметился циничным заявлением о временно оккупированном Россией Крыме. Так, вице-адмирал сказал, что полуостров "никогда не будет украинским". Впоследствии Шенбах заявил, что эти слова были его личным мнением и "ошибкой".

Из-за таких резких заявлений из Берлина МИД Украины вызвал "на ковер" посла Германии в Киеве Анку Фельдхузен.

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Полный текст публикации Андрея Мельника в твиттере:

Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны – для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от российского нашествия. Этот наш призыв во влиятельной газете Handelsblatt – топ-новость в СМИ.