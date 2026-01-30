Подрывают основы ядерной безопасности: Украина призвала приостановить членство России в Совете МАГАТЭ
- Обстрелы украинских электроподстанций, связанных с АЭС подтолкнули к требованию ограничения прав России в МАГАТЭ.
- Киев, в частности, инициировал изменения в Устав МАГАТЭ и призвал к санкциям против "Росатома".
Страна-агрессор системно и целенаправленно бьет по украинским электроподстанциям, которые непосредственно связаны с АЭС и обеспечивают их внешнее питание. Учитывая потенциальные угрозы из-за обстрелов, Украина призвала приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ.
Соответствующее заявление по завершению внеочередного заседания руководящего совета МАГАТЭ 30 января сделал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Какие требования Киева в отношении России в МАГАТЭ?
Кроме призыва к приостановлению членства России в совете управляющих МАГАТЭ, Украина также инициировала внесение изменений в Устав МАГАТЭ относительно ограничений прав государства-агрессора.
Министр энергетики выразил благодарность гендиректору организации Рафаэлю Гросси и всем партнерам, которые осуждают российскую агрессию и поддерживают энергетическую и ядерную безопасность Украины.
К тому же Денис Шмыгаль сообщил, что внимание акцентировали и на ситуации с временно оккупированной Запорожской АЭС.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения станция уже 12 раз полностью теряла внешнее питание.
Это – подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что Киев обратился к странам-участницам с предложением ввести жесткие и комплексные ограничительные меры в отношении корпорации "Росатом", а также свести к минимуму любое взаимодействие с этой структурой во всех направлениях. Стороны обсудили возможность начала процесса внесения изменений в Устав МАГАТЭ, которые предусматривали бы ограничение полномочий государства, осуществляющего агрессию.
Последние новости о ЗАЭС: какая там ситуация
Россия использует Запорожскую атомную электростанцию как военный объект это, в частности, подтверждается расследованием BBC.
После очередного повреждения электроснабжения питание ЗАЭС было восстановлено при участии Украины. В то же время в обществе и экспертной среде продолжаются дискуссии о целесообразности такого шага, ведь страна-агрессор может использовать это в собственных интересах.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что поставки электроэнергии имеет как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ – возможность контролировать ситуацию на станции, в частности количество персонала, наличие военных и характер работ, что легко отслеживается по уровню потребления электроэнергии.
Кроме того, вопрос контроля над оккупированной с 2022 года ЗАЭС поднимали и во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Российская сторона, по данным Politico, предлагала вариант совместного использования электроэнергии станции Украиной и Россией.