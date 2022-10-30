Украина призвала США усилить давление на Израиль по поводу оружия

Украина просит США повлиять на Израиль. Необходимо, чтобы страна изменила свою нейтральную позицию по поводу украинско-российской войны и начала оказывать военную помощь Киеву.

США – единственная страна, к которой Израиль прислушивается. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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"Секретное оружие" в кампании

Корнейчук еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом. Дипломат назвал коллегу "секретным оружием" в своей кампании, направленной на изменение курса Израиля по помощи Украине.

Дипломаты обсуждают разные меры поддержки. Корнийчук отметил, что необходимо изменить эту основную тенденцию, отличающую позицию Израиля от остального демократического мира, и увеличить военно-техническое сотрудничество.

Посол отметил, что отношения Украины с Израилем в последние недели углубились и по техническим вопросам, связанным с обороной. В частности, в отношении систем предупреждения гражданского населения о ракетных атаках со стороны России. Корнийчук отметил, что это положительное развитие, но Украина ожидает большего от Израиля.

США могут проверять санкции

По словам посла, США могут проверять, соблюдает ли Израиль западные санкции в отношении России. Американцы находятся в гораздо лучшем положении, чтобы проверить, соблюдает ли Израиль ограничения.

Однако Корнийчук напомнил, что в Израиле 1 ноября пройдут внеочередные выборы. Он отметил, что к тому времени вряд ли будут обсуждать вопросы военной помощи Киеву.

Какова позиция Израиля относительно помощи Украине

Украина официально обращалась в Израиль за военной помощью. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба побеседовал с премьер-министром Израиля о ПВО.

После обращения Кулебы министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие, но будет поставлять медицинскую и гуманитарную помощь. Израиль переживает, что их оружие якобы может попасть в руки врагов.

Впрочем, СМИ писали, что Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе.

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