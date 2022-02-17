Украина призывает мир немедленно осудить обстрел Станицы Луганской

Оккупанты цинично обстреляли детсад в Станице Луганской. Украинский МИД уже отреагировал. Подчеркнули серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России. Международных партнеров призывают немедленно осудить инцидент.

Такое заявление обнародовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что боевики повредили гражданскую инфраструктуру.

Важно Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую: снаряд попал в детсад

Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности,

– заявил Кулеба.

Что известно об обстреле Станицы Луганской

Пророссийские боевики открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской утром 17 февраля. Один снаряд попал в детский сад и пробил стену. В это время в заведении уже находились 20 детей. К счастью, малышня не пострадала. Снаряд прилетел в музыкальный зал, где не было занятий.

Однако травмировались три человека из персонала. Контузии подверглись сторож, прачка и помощница воспитателя. Их госпитализировали.

Детей и работников детсада пришлось эвакуировать. В сети показали кадры жутких последствий обстрела. В стене заведения образовалась огромная дыра.

Кроме детсада, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая на Луганщине. Артиллерия повредила один тепловоз, но вывести его из строя не удалось. Люди не пострадали.

Важно – Россия может напасть на этой неделе, – Блинкен:

Текст поста Дмитрия Кулебы:

С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности.