Совместные усилия и давление: Украина проинформировала Совбез ООН об обострении на Востоке
Украинская сторона проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе. Кроме того, обсудили наращивание военного присутствия России на оккупированных территориях и на границах.
Источник:Твітер UKR Mission to UN
В сообщении украинской стороны отмечено, что только совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания.
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Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание,
– говорится в сообщении.
Страны ООН еще в марте 2021 заявили, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
В ООН отметили, что действия российской стороны беспокоят весь мир. Своим поведением она продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
Это заявление ООН поддержала ряд стран. В частности, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Турция.
Что происходит на Донбассе
- Весной 2021 года ситуация на Донбассе существенно усложнилась.
- 31 марта Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режима тишины на Донбассе.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к "любым провокациям" со стороны страны-агрессора.
- Между тем боевики на Донбассе щеголяют новой техникой и оружием, которое им доставила Россия.
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