Украинская сторона проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе. Кроме того, обсудили наращивание военного присутствия России на оккупированных территориях и на границах.

В сообщении украинской стороны отмечено, что только совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания.

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Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание,

– говорится в сообщении.

Страны ООН еще в марте 2021 заявили, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В ООН отметили, что действия российской стороны беспокоят весь мир. Своим поведением она продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Это заявление ООН поддержала ряд стран. В частности, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Турция.

Что происходит на Донбассе