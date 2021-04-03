Українська сторона проінформувала Радбез ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі. Окрім того, обговорили нарощування військової присутності Росії на окупованих територіях і на кордонах.

У повідомленні української сторони наголошено, що лише спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання.

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Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання,

– мовиться у повідомленні.

Країни ООН ще у березні 2021 року заявили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

В ООН наголосили, що дії російської сторони непокоять увесь світ. Своєю поведінкою вона продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Цю заяву ООН підтримала низка країн. Зокрема, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Туреччина.

Що відбувається на Донбасі