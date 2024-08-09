Президент Мексики отказал в аресте Путина в случае его визита в страну
Источник:Reuters
Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу властей Украины об аресте Владимира Путина. Российского диктатора пригласили на инаугурацию новоизбранного президента страны Клаудии Шейнбаум.
Об аресте Путина в случае его визита в Мексику просила Украина и Европейский Союз. Журналисты Reuters отметили, что главу Кремля ожидают в Мехико в октябре 2024 года.
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Почему в Мексике отказали в аресте Путина в случае его приезда
Действующий президент Мексики во время выступления на правительственной пресс-конференции 8 августа практически отклонил соответствующие призывы со стороны как Киева, так и Брюсселя, по соблюдению обязательств Международного уголовного суда.
Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит,
– подчеркнул Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Таким образом власти Мексики отреагировали на призывы украинской власти арестовать главу Кремля в случае его приезда на инаугурацию Шейнбаум, что запланировано на 1 октября.
Европейский Союз также призвал мексиканское правительство рассмотреть возможность ареста Путина, если он посетит это мероприятие.
Призывы к аресту президента России Владимира Путина набирают обороты, особенно из-за статуса Мексики как члена Международного уголовного суда (МУС).
К слову, после сообщений о возможном приезде Путина в Мексику на инаугурацию нового президента посольство Украины обнародовало заявление, где просило Мексику арестовать президента России Владимира Путина, если тот приедет на инаугурацию Шейнбаум.
Ранее в Мексике отмечали, что Путина пригласили на это событие только потому, что прислали приглашение всем главам государства, с которыми имеют дипломатические отношения. Приглашение на инаугурацию нового мексиканского президента получил также и Владимир Зеленский.