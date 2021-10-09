Украина просит Запад больше давить на Россию из-за Беларуси

Украина призвала страны Запада усилить давление на Россию из-за влияния последней на Беларусь. Ведь Кремль фактически превратил соседнее государство в плацдарм для дестабилизации Европы.

Такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Его текст опубликован 8 октября на официальном сайте МИД.

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Запад должен давить на Россию сильнее – из-за ее влияния на Беларусь

Москва почти что лишила Минск суверенитета. Территория Беларуси стала плацдармом для дестабилизации ситуации в Европе. Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Она напомнила, что Россия с помощью Беларуси манипулирует миграционными потоками, целенаправленно пуская их в Польшу и Литву.

Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси,

– сказала Джапарова.

И подчеркнула, что для Украины в частности и Европы в целом крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой.

А вот дальнейшая интеграция ее с Россией может привести к появлению на границах Украины и ЕС новых вызовов и угроз.

Особенно с учетом того, что в Беларуси до сих пор продолжаются агрессивные нарушения прав человека и политические репрессии со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Сказать, что мы встревожены – это ничего не сказать. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав,

– подытожила Джепарова.

Эти заявления от представительницы Украины прозвучали во время неформального заседания высокого уровня в Совбезе ООН по ситуации в Беларуси.

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