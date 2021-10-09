Украина просит Запад больше давить на Россию из-за Беларуси
Источник:МИД Украины
Украина призвала страны Запада усилить давление на Россию из-за влияния последней на Беларусь. Ведь Кремль фактически превратил соседнее государство в плацдарм для дестабилизации Европы.
Такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Его текст опубликован 8 октября на официальном сайте МИД.
Также интересно Солдат Войска Польского обстреляли на границе с Беларусью
Запад должен давить на Россию сильнее – из-за ее влияния на Беларусь
Москва почти что лишила Минск суверенитета. Территория Беларуси стала плацдармом для дестабилизации ситуации в Европе. Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
Она напомнила, что Россия с помощью Беларуси манипулирует миграционными потоками, целенаправленно пуская их в Польшу и Литву.
Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси,
– сказала Джапарова.
И подчеркнула, что для Украины в частности и Европы в целом крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой.
- А вот дальнейшая интеграция ее с Россией может привести к появлению на границах Украины и ЕС новых вызовов и угроз.
- Особенно с учетом того, что в Беларуси до сих пор продолжаются агрессивные нарушения прав человека и политические репрессии со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Сказать, что мы встревожены – это ничего не сказать. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав,
– подытожила Джепарова.
Эти заявления от представительницы Украины прозвучали во время неформального заседания высокого уровня в Совбезе ООН по ситуации в Беларуси.
Важные новости по Беларуси, на которые следует обратить внимание:
- В Беларуси осудили украинца Михаила Ференца к 3 годам колонии общего режима за участие в протестах. В украинском МИД дело считают политически мотивированным.
- 7 октября Европарламент одобрил важную резолюцию по Беларуси. В ней содержатся требования к странам Европейского Союза усилить санкции против режима Лукашенко.