Украина против России: в Гааге начался первый раунд дебатов по делу захвата судов ВМС ВСУ

Арбитражный трибунал в Гааге 11 октября начнет слушания по незаконному захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 военнослужащих ВМС ВСУ.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что рассмотрение дела начнется в 14:00 по киевскому времени. Первой свои аргументы изложит Россия, а 12 октября слово будет иметь Украина.

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С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей,

– отметили дипломаты.

Слушания, которые будут проходить в арбитраже, образованном согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции арбитража.

Подробнее о деле

Дело касается нарушений Россией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года страна-агрессор арестовала 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей в Черном море.

Россия и в дальнейшем продолжала удерживать суда ВМС ВСУ около одного года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять в отношении них уголовные преследования.

В соответствии с Конвенцией ООН военные корабли и экипажи имеют абсолютный иммунитет, запрещающий иностранным государствам досматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование.

Такие действия России являются нарушением фундаментальных принципов международного права.

Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, потребовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряков,

– заметили в МИД.

За соответствующее решение проголосовали 19 из 20 судей, против – только судья из России.

Россия захватила три корабля Украины: что известно

Россия 25 ноября 2018 года захватила с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.

В России 24 наших военных обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".

Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

! Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.