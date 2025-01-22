В Верховной Раде сказали, о чем будут говорить с командой Трампа в Вашингтоне

Уже вскоре украинская делегация может полететь в США, чтобы провести переговоры с представителями Конгресса, Сената и администрации Трампа. Есть ряд важных вопросов, которые необходимо обсудить.

Дональд Трамп выражает желание как можно быстрее закончить войну, впрочем, для этого прежде всего нужно прояснить, как в дальнейшем будет происходить сотрудничество между Украиной и США. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, подчеркнув, что помощь от США не остановится.

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О чем будет говорить украинская делегация в США

Лидера фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что, вероятно, уже в начале февраля украинская делегация проведет ряд переговоров в Соединенных Штатах Америки. Произойдет это в рамках "Украинской недели", которая будет проходить с 3 по 8 февраля в Вашингтоне.

Запланирована большая украинская конференция, куда пригласили много представителей как Конгресса, так и Сената. Также будут присутствовать представители новой администрации Дональда Трампа. Это будет некая "дискуссия в коридорах" о том, как изменится действующее сотрудничество с США,

– объяснил Олег Дунда.

В частности, будут обсуждать вопросы безопасности, формат финансирования Вооруженных Сил Украины, передачу вооружения и тому подобное. По словам депутата, разговоры о важном, вероятно, будут происходить не публично.

"Я убежден, что США и дальше будут помогать Украине – это лишь вопрос формы. Напомню, весь 2024 год Трамп говорил, что не является противником помощи Украине, но желает изменить ее формат. Например, грантовую программу изменить на кредиты", – отметил нардеп.

Дунда отметил, что поддержка Украины в любом виде – это не просто полезно, это и есть путем к победе.

Заметим, Дональд Трамп заявил, что вопрос военной помощи Украине будет рассматриваться после переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Более того, Трамп не исключает, что против России введут дополнительные санкции, если ее руководство откажется от диалога.