Украина обязательно удивит мир, – в ОП рассказали о разработке ПВО и другого вооружения

Сейчас Украина производит почти половину всего, что нужно для войны. К этому процессу также привлекаются страны-партнеры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника Офиса Президента Украины Павла Палисы для Report. Он отметил, что Украина еще неоднократно удивит мир своими разработками.

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Над каким вооружением работает Украина?

Палиса рассказал, что внутри страны уже производится почти 50% всего, что нужно Украине для ведения войны.

Сами совместно со странами-партнерами, за счет совместного производства, совместных предприятий. И мы в дальнейшем готовы наращивать эти объемы. Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и неоднократно,

– сказал советник ОП.

Он добавил, что продолжаются работы также над защитой воздушного пространства. Речь идет о производстве комплексов разной дальности и разной специфики работы по разным целям.

"Это все делается для того, чтобы гарантировать нашу территорию, наше воздушное пространство от баллистических ракет, от крылатых ракет различного вида, также от дронов типа "Шахед"", – пояснил Палиса.

Он поделился, что на стадии завершения уже немало технологических решений. Вскоре их можно будет увидеть в работе.

Некоторые решения даже прошли успешное боевое испытание и были использованы против "хитрых" замыслов врага.

Мы прилагаем значительные усилия в разработке собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов",

– добавил советник ОП.

К слову, в Сухопутных войсках показали самые популярные наземные дроны в украинской армии. В частности, логистические дроны, которые доставляют провизию и боекомплекты, а также помогают с эвакуацией раненых. Речь идет о дронах "Термит" и "Ардал", роботе-сапере "Гном-Минер" и ударном НРК "Лють".