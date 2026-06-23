Премьер-министр передала официальную обновленную заявку Украины на членство. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Что сказал Зеленский о членстве Украины в ОЭСР?

Президент Зеленский отметил, что членство Украины в ОЭСР для нас очень важно.

Правительство работает над этим. А также над первым кластером "Основы". Европейский совет принял положительное решение, и все лидеры поддержали его.

Технически Украина сделала все, чтобы открыть все 6 кластеров. Поэтому президент надеется, что в течение 2 – 3 недель они будут открыты.

Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап – дорожная карта к членству в ОЭСР. Обсудили это во время встречи,

– также сообщил Зеленский.

Особое внимание на встрече с Корманом было уделено прогрессу Украины на пути к европейской интеграции и внедрению реформ, необходимых для быстрого продвижения к членству в ЕС.

Также они говорили о реализации финансового пакета поддержки от Евросоюза, ужесточении санкций против России и контактах с партнерами.

"Вы знаете, мы стремимся к тому, чтобы Украина обрела справедливый, безопасный и прочный мир. Это приоритет номер один. Но, кроме этого, для меня настоящая честь – поддерживать ваше правительство в его усилиях по реформам и модернизации, а также ваши усилия", – добавил Корман.

Напомним, что Украина была признана потенциальным членом ОЭСР в 2022 году. Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на долю которого приходится более 62% мирового ВВП.

Принятие Украины в этот круг является важным показателем готовности к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний о том, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.