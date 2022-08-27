Украина расторгла соглашение с россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

27 августа 2022 , 17:07
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Источник:

телеграм Тараса Мельничука

Правительство разорвало соглашение между Украиной и россией о сотрудничестве в области атомной энергетики. Решение было принято на фоне российской агрессии и напряженной ситуации на ЗАЭС.

Решение было принято на очередном заседании Кабмина, 27 августа. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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О каком соглашении говорится

Соглашение действовало с 14 января 1993 года. Оно предусматривало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования безопасности АЭС, хранение и переработку отработанного ядерного топлива.

Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и правительством россии о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики,
– сообщил Мельничук.

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Автор: Ольга Музика