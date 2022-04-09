Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью
Источник:телеграм Тараса Мельничука
45 день Украина противостоит российской агрессии. Сейчас наше государство приняло решение разорвать все научные и образовательные связи с союзницей врага – Беларусью.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью
По словам Мельничука, прекращено действие отдельных соглашений между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь. Речь идет о том, что касается науки и образования.
Денонсировано Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
– заявил он.
Также было прекращено действие Договора между правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий.
Кроме того, сегодня, 9 апреля, правительство ввело торговое эмбарго против РФ, поэтому отныне запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из России.
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