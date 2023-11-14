Российским кораблям в Черном море будет неспокойно, – Федоров о производстве новых дронов
Украина активно использует дроны собственного производства для обороны в полномасштабной войне, развязаной Россией. Сейчас наша страна работает над новыми моделями.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона заявил, что Украина уже разрабатывает новые модели надводных дронов. Они будут с "сюрпризами" для россиян.
Смотрите также Дроны долетели в тыл России: атаковали химзавод в Брянской области и предприятие под Москвой
Украина перешла к серийному производству
По словам Федорова, производство надводных дронов активно масштабируется. Он подчеркнул, что сейчас БПЛА производится достаточно много.
Разрабатываются новые модели с определенными "сюрпризами", поэтому думаю, что российские корабли будут себя чувствовать достаточно неспокойно в Черном море.
– рассказал министр цифровой трансформации Украины.
В 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на дроны
- Настоящую войну в Украине часто называют противостоянием беспилотников. Для улучшения ситуации на фронте дроны следует закупать и совершенствовать на постоянной основе.
- 9 ноября правительство утвердило расходы из бюджета на 2024 год в сумме 94,3 миллиарда гривен на производство дронов и оружия. Военная отрасль Украины нуждается в увеличении финансирования, поэтому чиновники ищут новые пути поступления средств в оборонном бюджете.
- В частности, НДФЛ, получаемый от военных, местные бюджеты, будут направлять на оборонный сектор. Планируется, что средства будут распределяться не только на изготовление дронов и оружия, но и на помощь защитникам.