Российским кораблям в Черном море будет неспокойно, – Федоров о производстве новых дронов

Украина активно использует дроны собственного производства для обороны в полномасштабной войне, развязаной Россией. Сейчас наша страна работает над новыми моделями.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона заявил, что Украина уже разрабатывает новые модели надводных дронов. Они будут с "сюрпризами" для россиян.

Смотрите также Дроны долетели в тыл России: атаковали химзавод в Брянской области и предприятие под Москвой

Украина перешла к серийному производству

По словам Федорова, производство надводных дронов активно масштабируется. Он подчеркнул, что сейчас БПЛА производится достаточно много.

Разрабатываются новые модели с определенными "сюрпризами", поэтому думаю, что российские корабли будут себя чувствовать достаточно неспокойно в Черном море.

– рассказал министр цифровой трансформации Украины.

В 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на дроны