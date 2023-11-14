Российским кораблям в Черном море будет неспокойно, – Федоров о производстве новых дронов

14 ноября 2023, 17:54
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Украина активно использует дроны собственного производства для обороны в полномасштабной войне, развязаной Россией. Сейчас наша страна работает над новыми моделями.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона заявил, что Украина уже разрабатывает новые модели надводных дронов. Они будут с "сюрпризами" для россиян.

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Украина перешла к серийному производству

По словам Федорова, производство надводных дронов активно масштабируется. Он подчеркнул, что сейчас БПЛА производится достаточно много.

Разрабатываются новые модели с определенными "сюрпризами", поэтому думаю, что российские корабли будут себя чувствовать достаточно неспокойно в Черном море.
– рассказал министр цифровой трансформации Украины.

В 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на дроны

  • Настоящую войну в Украине часто называют противостоянием беспилотников. Для улучшения ситуации на фронте дроны следует закупать и совершенствовать на постоянной основе.
  • 9 ноября правительство утвердило расходы из бюджета на 2024 год в сумме 94,3 миллиарда гривен на производство дронов и оружия. Военная отрасль Украины нуждается в увеличении финансирования, поэтому чиновники ищут новые пути поступления средств в оборонном бюджете.
  • В частности, НДФЛ, получаемый от военных, местные бюджеты, будут направлять на оборонный сектор. Планируется, что средства будут распределяться не только на изготовление дронов и оружия, но и на помощь защитникам.

Автор: Вікторія Кульженко