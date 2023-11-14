Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у етері телемарафону заявив, що Україна вже розробляє нові моделі надводних дронів. Вони будуть з "сюрпризами" для росіян.
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Україна перейшла до серійного виробництва
За словами Федорова, виробництво надводних дронів активно масштабується. Він наголосив, що зараз БпЛА виробляється достатньо багато.
Розробляються нові моделі з певними "сюрпризами", тому думаю, що російські кораблі будуть себе відчувати досить неспокійно в Чорному морі,
– розповів міністр цифрової трансформації України.
У 2024 році буде виділено 100 мільярдів гривень на дрони
- Теперішню війну в Україні часто називають протистоянням безпілотників. Для покращення ситуації на фронті дрони потрібно закупляти та удосконалювати на постійній основі.
- 9 листопада уряд затвердив видатки з бюджету на 2024 рік у сумі 94,3 мільярда гривень на виробництво дронів та зброї. Військова галузь України потребує збільшення фінансування, тому урядовці шукають нові шляхи надходження коштів в оборонний бюджет.
- Зокрема, ПДФО, яке отримують від військових, місцеві бюджети, будуть спрямовувати на оборонний сектор. Планується, що кошти розподілятимуться не тільки на виготовлення дронів та зброї, а і на допомогу оборонцям.