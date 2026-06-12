Генерал-лейтенант в отставке ответил, когда Украина получит свою антибаллистическую ПВО

Украина в условиях критического дефицита западных систем ПВО вынуждена искать пути к быстрому развитию собственных антибаллистических возможностей. Главная стратегия заключается в создании гибридного комплекса по принципу конструктора.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закрываем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что сейчас украинские специалисты прикладывают максимум усилий для создания собственной системы противоракетной обороны.

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Реально ли создать собственный аналог Patriot за несколько лет войны?

"Если говорить о FP-7X – мы видим, насколько трудно военно-политическому руководству собирать эти антибаллистические ракеты из всех возможных источников. Эта зависимость имеет тяжелые последствия, потому что противник знает о наших дефицитах и от удара к удару наращивает применение баллистики", – сказал Романенко.

Во время массированных атак Россия применяет различные типы ракет, в частности значительную часть баллистических "Искандер-М" и гиперзвуковых "Циркон", которые являются сложными целями для перехвата, поэтому Украине необходимо уменьшать зависимость от ограниченных ресурсов ПВО, накапливать и эффективно использовать имеющиеся боеприпасы и параллельно развивать собственные возможности противоракетной и противовоздушной обороны.

Создание полноценного зенитного комплекса обычно занимает 7 – 10 лет, в ускоренном режиме – минимум 5. Здесь задача решается за год благодаря принципу конструктора: Украина разрабатывает собственную ракету – дешевле, но не менее эффективную чем Patriot, а союзники берут на себя другие аспекты, например, радарные станции, системы управления, пусковые установки.

Главная задача сейчас – быстро интегрировать все составляющие и провести испытания, чтобы Украина получила собственные задокументированные результаты.

Украинские предприятия параллельно работают над зенитными ракетными комплексами различной дальности. Средняя и большая дальность, как правило, уже предусматривают антибаллистические способности. Это требует колоссальных усилий и средств – особенно в условиях войны. Но мы видим прогресс и верим, что это осуществится,

– сказал Романенко.

Как Украине преодолеть дефицит ракет для противоракетной обороны: смотрите в видео

Что еще известно о новых разработках украинского ВПК?

Украина интегрировала новейшие дроны-ракеты Areion, разработанные Государственным КБ "Луч", в систему комплекса "Нептун". Благодаря модернизации стандартных самоходных пусковых установок, эти средства поражения теперь могут запускаться непосредственно с них, используя специальные транспортно-пусковые контейнеры.

Ключевым преимуществом Areion является повышенная устойчивость к средствам РЭБ, что позволяет эффективно поражать вражеские цели даже в сложных условиях подавления сигналов. Это решение существенно расширяет боевые возможности "Нептуна", превращая его из узкоспециализированного противокорабельного комплекса в многофункциональную систему, способную эффективно действовать в современной войне.