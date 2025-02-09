Сообщает 24 Канал со ссылкой на Вадима Сухаревского в интервью проекту PRESSING.

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Что известно об украинском лазерном оружии

Полковник рассказал, что Украине удалось создать собственное лазерное оружие всего за несколько месяцев. На данный момент проводятся испытания, и это оружие уже способно прожигать металл и сбивать цели.

Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечивать оборону стратегических объектов и мест (проживания, – 24 Канал) нашего населения,

– заявил Сухаревский.

Командующий СБС убежден, что в ближайшее время лазерное оружие сможет сбивать воздушные цели так же эффективно, как мобильные огневые группы с пулеметами.

К слову, недавно Forbes писали, что Украина впервые применила большой многоразовый дрон, несущий 250-килограммовую бомбу. Впоследствии командование Сил беспилотных систем ВСУ официально подтвердило использование дронов большой дальности, способных возвращаться после выполнения миссии.