Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского. О еще одном масштабировании написали Defense Express. Они предположили, чем Украина может сбивать КАБы, и уверены, что это решение будут масштабировать.

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Зеленский о встрече с командирами беспилотных подразделений

Как подчеркнул президент, Украина должна лидировать в области БПЛА, ведь дроны – это технологическая основа современной войны. Во многом наше государство уже занимает лидерские позиции.

Сегодня была встреча с командирами подразделений беспилотных систем. Они из лучших, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины,

– рассказал гарант.

Зеленский заявил, что решения приняты, но не привел деталей. Государство производит и поставляет дроны. И стремится, чтобы значение дронов стало таким, чтобы делать невозможными российские штурмы.

Президент заверил: ресурсов на это не пожалеют, ведь это сохранит жизнь украинцам.

О похожей тенденции написали WSJ. Там назвали войну соревнованием российской пехоты и украинских беспилотников.