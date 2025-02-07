Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. Про ще одне масштабування написали Defense Express. Вони припустили, чим Україна може збивати КАБи, і впевнені, що це рішення будуть масштабувати.

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Зеленський про зустріч з командирами безпілотних підрозділів

Як наголосив президент, Україна має лідирувати в галузі БпЛА, адже дрони – це технологічна основа сучасної війни. Багато в чому наша держава вже посідає лідерські позиції.

Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. Вони із найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України,

– розповів гарант.

Зеленський заявив, що рішення ухвалені, але не навів деталей. Держава виробляє та постачає дрони. І прагне, щоб значення дронів стало таким, щоб дедалі більше унеможливлювати російські штурми.

Президент запевнив: ресурсів на це не шкодуватимуть, бо це збереже життя українцям.

Про схожу тенденцію написали WSJ. Там назвали війну змаганням російської піхоти та українських безпілотників.