Повідомляє 24 Канал з посиланням на Вадима Сухаревського в інтерв'ю проєкту PRESSING.

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Що відомо про українську лазерну зброю

Полковник розповів, що Україні вдалося створити власну лазерну зброю всього за кілька місяців. На даний момент проводяться випробування, і ця зброя вже здатна пропалювати метал і збивати цілі.

Я супроводжую цей проєкт для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечувати оборону стратегічних об’єктів і місць (проживання, – 24 Канал) нашого населення,

– заявив Сухаревський.

Командувач СБС переконаний, що найближчим часом лазерна зброя зможе збивати повітряні цілі так само ефективно, як мобільні вогневі групи з кулеметами.

До слова, нещодавно Forbes писали, що Україна вперше застосувала великий багаторазовий дрон, що несе 250-кілограмову бомбу. Згодом командування Сил безпілотних систем ЗСУ офіційно підтвердило використання дронів великої дальності, здатних повертатися після виконання місії.