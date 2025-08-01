Украина ведет самые масштабные строительные работы по созданию оборонительных сооружений за все время российского вторжения. Линия обороны строится для того, чтобы остановить летнее наступление России.

Сейчас украинская армия делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о строительстве оборонительных укреплений?

Военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта, считает, что армия, которая копает глубже, – это армия, которая выживает.

По данным издания, программа укрепления линии фронта длится уже два года. Однако сталкивается с постоянными задержками, ударами и даже арестами по обвинениям в коррупции.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку, пишет The Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что первую линию обороны возводят пехотинцы, тогда как вторую – инженерные части. За третью линию отвечают гражданские администрации – она должна окружить ключевые города и укрепить границы областей. Цель этих линий обороны – остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

Заметим, что в 2024 году на укрепление выделили более 46 миллиардов гривен, что составляет почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

Из-за быстрых изменений на поле боя некоторые элементы оборонительных сооружений могут устареть еще до того, как туда доберется враг. Если в 2022 году украинские военные полагались на длинные окопы для защиты от артиллерии, то сейчас главная угроза – дроны.

Именно поэтому современные траншеи копают глубже, оборудуют укрытиями для малых групп и командными пунктами для операторов беспилотников. В то же время традиционные конструкции, такие как наблюдательные посты, уже потеряли эффективность.

На фоне сокращения запасов бронетехники Россия все чаще бросает в бой небольшие мобильные группы – на мотоциклах или багги. В ответ на это украинские подразделения устанавливают плотную сеть незаметных металлических спиралей, способных спутать бойцов и технику и сделать их легкой мишенью для дронов.

В то же время стоит отметить, что Россия также стремительно увеличивает длину инженерно-фортификационных сооружений до 8 312 километров. Вполне вероятно, что это связано с ударами ВСУ по логистике врага, что вызывает обеспокоенность у россиян относительно возможных проблем с поставками.