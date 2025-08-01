Наразі українська армія робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Як ЗСУ будують фортифікаційні споруди: військовий експерт назвав головні складнощі

Що відомо про будівництво оборонних укріплень?

Військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту, вважає, що армія, яка копає глибше, – це армія, яка виживає.

За даними видання, програма зміцнення лінії фронту триває вже два роки. Проте стикається з постійними затримками, ударами та навіть арештами за звинуваченнями в корупції.

Зокрема, за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони та скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де Росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку, пише The Wall Street Journal.

Видання також зазначає, що першу лінію оборони зводять піхотинці, тоді як другу – інженерні частини. За третю лінію відповідають цивільні адміністрації – вона повинна оточити ключові міста і зміцнити кордони областей. Мета цих ліній оборони – зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

Зауважимо, що у 2024 році на укріплення виділили понад 46 мільярди гривень, що становить майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

Через швидкі зміни на полі бою деякі елементи оборонних споруд можуть застаріти ще до того, як туди дістанеться ворог. Якщо у 2022 році українські військові покладалися на довгі окопи для захисту від артилерії, то нині головна загроза – дрони.

Саме тому сучасні траншеї копають глибше, обладнують укриттями для малих груп і командними пунктами для операторів безпілотників. Водночас традиційні конструкції, як-от спостережні пости, вже втратили ефективність.

На тлі скорочення запасів бронетехніки Росія дедалі частіше кидає в бій невеликі мобільні групи – на мотоциклах або багі. У відповідь на це українські підрозділи встановлюють щільну мережу непомітних металевих спіралей, здатних сплутати бійців і техніку та зробити їх легкою мішенню для дронів.

Водночас варто зазначити, що Росія також стрімко збільшує довжину інженерно-фортифікаційних споруд до 8 312 кілометрів. Цілком ймовірно, що це пов'язано з ударами ЗСУ по логістиці ворога, що викликає стурбованість у росіян щодо можливих проблем з постачанням.