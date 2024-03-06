Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що навколо цього питання є багато різних маніпуляцій. Зокрема державі часто закидають, що належні фортифікаційні споруди не були зроблені ще у 2023 році.

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Це – дискусійне питання. Адже у 2023 році Україна повністю зробила ставку на контрнаступ. На жаль, держава не має аж настільки потужних ресурсів, аби одночасно зосередитися на двох напрямках. Проте зараз великий акцент йде саме на будівництво оборонних споруд.

Які є проблеми

Як наголосив Черник, деякі люди стверджують, що потрібно ледь чи не будівельні фірми відправляти на передову для будівництва оборонних споруд. Це – нонсенс. Згідно з усіма нормативами, окопні позиції має робити піхота. Наступні лінії оборони – сюди вже можна долучати оперативні сили підтримки.

З бетоном на першій лінії не повоюєш. Техніка, яка має залити бетон, не зможе під'їхати до окопу, адже її просто знищать. А-от за 8-9-10 кілометрів, де вже будуть інші лінії оборони, це доречно. Воно й робиться,

– сказав Черник.

Відомо, що з початку 2024 року Кабмін виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Найбільше отримала Харківська область – майже 4 мільярди. Це цілком доречно, адже окупанти явно мріють колись знову вдарити в бік Харкова.

Харківська область "сидить у противника" як скалка в оці. Вони мріють в бік Харкова вдарити. Тому укріплення кордонну в інженерному розумінні – це добре. Йдеться не лише про ДОТи та ДЗОТи. Але й про широченні мінні поля, протитанкові рови, обладнання спеціальними засобами із сигналізацією. Це – зважений та правильний крок з укріплення території,

– підкреслив Черник.

Оборонні укріплення в Україні: коротко