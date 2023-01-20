Украина развертывает мобильные группы ПВО: где они будут работать и что выполнять

На северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп ПВО. На первом этапе работы создано 19 групп ПВО.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что 19 групп ПВО созданы на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

К теме Украина получит ЗРК Avenger: что известно об универсальном оружии против дронов и ракет

Мобильные группы будут сбивать дроны и ракеты

Сообщается, что группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины,

– отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Экипажам передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели, в том числе "Шахиды".

Группы ПВО будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БпЛА, крылатых ракет или авиации.

"Работа состоит в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации", – сообщил Наев.

Украина укрепляет ПВО