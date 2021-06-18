Время руководителям РФ признать реальность, – Украина ответила Путину на слова о "одном народе"

В Украине отметили, что текущая агрессия России против нашего государства имеет много измерений. Москва так и не отвела свои войска от восточного украинской границы. Украинские дипломаты говорят, что Владимиру Путину пора признать реальность и перестать говорить, что россияне и украинцы являются одним народом.
С таким заявлением выступил постпред Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ. Он поблагодарил председателя организации Анн Линде за второй за пол года визит в зону боевых действий на Донбассе.
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Агрессия России против Украины имеет много измерений
Цимбалюк, как и раньше глава МИД Дмитрий Кулеба, отметил, что в ОБСЕ Украина – на первых местах повестки дня, ведь Россия несет угрозу не только нашей стране, но и Азовскому и Черноморскому регионам.
Текущая агрессия России против Украины имеет много измерений, или это препятствия свободе судоходства, или ограничения гражданских переходов через линию соприкосновения,
– пояснил Цимбалюк.
Из 100 тысяч российских военных от украинской границы отвели лишь 12 тысяч, несмотря на все обещания российских чиновников.Важно! Страны "Большой семерки" призвали Россию уменьшить напряженность в своем заявлении от 13 июня. G7 также назвала россиян не посредниками, а участниками конфликта.
Россия должна признать себя стороной конфликта
"Мы повторяем свой призыв к российской стороне признать ее роль как стороны российско-украинского конфликта и начать значимые переговоры о мире. Без такого признания дальнейший прогресс вряд ли достигнут", – сказал постпред.
Цель России остается неизменной – подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Читайте также Россия должна покинуть оккупированный Донбасс, – преемник МеркельОбратите внимание! В своем недавнем интервью российскому телеканалу Владимир Путин говорил о русских и украинцах так, как будто они являются одним народом.
Через тридцать лет после распада Советского Союза, пора российскому руководству признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству,
– апеллировал главе Кремля Цимбалюк.
Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях значительно ухудшается
Украинская сторона требует прекратить России запугивания и вооруженные нападения. Нарушений режима тишины слишком много, Москва продолжает проводить военные учения возле границы. Между тем, гуманитарная ситуация в оккупированных Россией местах значительно ухудшается.
В Крыму местных жителей продолжают систематически задерживать по надуманным обвинениям на основе так называемых "показаний анонимных свидетелей",
– сказал постпред.
Какова ситуация в оккупированном Крыму
- В мае 2021 года количество жителей Крыма, незаконно осужденных по так называемому российскому "антитеррористическому законодательству" достигло 74 человек.
- Еще 17 незаконно задержаны по фальсифицированным обвинениям в подрывной деятельности, хранении оружия и шпионаже.
- В мае было начато 13 новых уголовных дел против жителей Крыма и приговорено 6 человек за отказ в принудительной военной службе в вооруженных силах России, что незаконно согласно международному гуманитарному праву.
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Вопрос Украины обсудили Путин и Байден
Отметим, что вопрос Украины во время встречи в Женеве обсудили главы Кремля и Белого дома. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Джо Байден был однозначно на украинской стороне. Американский президент четко заявил, что будет стоять на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.